Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Dreiste Zeitschriften-Trickdiebstähle im Kreis: Zeugen gesucht

Märkischer Kreis (ots)

In einer Werkstatt an der Volmestraße (Lüdenscheid) kam es gestern zu einem Handy-Diebstahl. Gegen 17 Uhr betrat ein unbekannter Täter die Verkaufsräume. Er verwickelte einen Mitarbeiter in ein Gespräch und gab vor, ihm Zeitschriften verkaufen zu wollen. Dafür hielt er seinem Opfer eine Zeitung penetrant vor das Gesicht. Den Moment der Ablenkung nutzte er, das auf dem Tisch liegende Handy des Angestellten zu entwenden. Anschließend ging er zügig raus und Richtung Schalksmühle davon. Beschreibung des Täters: männlich, Mitte 20, 170-175 cm groß, kräftige, eher mollige Statur, schwarze, kurze Haare, dunkle Augen, dunkler Bart, weißes T-Shirt mit Muster oder Dreckflecken, blaue Jeanshose.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich in Halver an der Heerstraße. Dort betrat der unbekannte Täter bereits gegen 16 Uhr ein Ladengeschäft und ging direkt in das Büro. Dort legte er eine Zeitschrift auf den Schreibtisch und traf auf den verdutzten Inhaber. Der packte den Eindringling und schmiss ihn raus. Die Zeitschrift nahm der Täter wieder mit. Was das Opfer erst später merkte: Er hatte sich nicht nur die Zeitung, sondern auch das damit abgedeckte Handy gegriffen. Draußen fielen dem Opfer noch zwei weitere Verdächtige auf. Die drei gingen gemeinsam Richtung Halver davon.

Beschreibung des Diebes: männlich, 24-30 Jahre, ca. 170cm, dunkle/glatte/lange Haare bis kurz über die Ohren, normale Figur, schwarze Stoffjacke, dunkle Jeans.

Beschreibung der Männer vor dem Gebäude:

Erste Person: Männlich, ca. 20 Jahre, ca. 185cm, blondes/mittellanges Haar, sehr schlanke Figur, helle Haut, Sonnenbrille, rote Sport-/Windjacke.

Zweite Person: Männlich, ca. 17 Jahre, ca. 175cm, helle Haut, kurzes Haar über den Ohren und jugendliche "Wellenfrisur" auf dem Kopf, schlanke Figur, grüne Jacke.

Eine dritte Tat verzeichnete die Wache Meinerzhagen in Kierspe. Dort verschwanden - vermutlich gegen 15.40 Uhr - zwei Handys von den Schreibtischen einer Versicherung an der Kölner Straße. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Zusammenhänge zwischen den Taten werden geprüft. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell