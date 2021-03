Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe klauen Klingelanlagen

Schalksmühle (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht auf Sonntag an drei Mehrfamilienhäusern in der Waldesruh die Klingelanlagen. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahl und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Halver entgegen.

