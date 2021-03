Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unbekannter Täter legt Hundeköder aus: Zeugen gesucht

Herscheid (ots)

Bislang unbekannte Täter legten in einer Wohnsiedlung am Berghagen mehrere Stücke Fleischwurst aus, in denen sich Rasierklingen befanden. Eine Zeugin informierte die Polizei über ihren Fund (Foto). Sie war beim Spaziergang gestern Vormittag mit ihrem Hund darauf gestoßen. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu Verdächtigen machen? Hinweise nimmt die Wache Plettenberg unter 02391/9199-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell