Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrer und PKW

Heidelberg (ots)

Am Freitagabend, gegen 20:50 Uhr, kam es im Bereich der Rohrbacher Straße in Heidelberg zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 30-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Eine 38-jährige Audi-Fahrerin wollte in eine Parklücke einfahren und übersah hierbei den ihr entgegenkommenden Fahrradfahrer. Dieser befuhr zu diesem Zeitpunkt jedoch den Fahrradweg ohne Licht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 500 EUR, am Fahrrad von ca. 60 EUR. Der Fahrradfahrer wurde vorsorglich zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

