Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Feuerwehreinsätze

Ennepetal (ots)

Am Sonntag, den 06.09.2020, wurde die Feuerwehr Ennepetal zu folgenden Einsätzen alarmiert. In der Zeit von 12:55 Uhr bis 13:19 Uhr ging der erste Alarm in die Heimstrasse zu einem ausgelösten Heimrauchmelder. Es rückten 4 Fahrzeuge mit insgesamt 7 Einsatzkräften der Hauptwache aus. Vor Ort wurde schnell festgestellt das es sich wohl um angebranntes Essen handelte. Der Einsatz der Feuerwehr war dort nicht erforderlich. Ein weiterer Alarm in der Zeit von 15:31 Uhr bis 16:06 Uhr erforderte dann die Feuerwehr zur Erstversorgung eines Notfallpatienten in der Steinnockenstrasse. Es rückte ein Hilfeleistungslöschfahrzeug mit 4 Einsatzkräften aus. Die Erstversorgung des Patienten wurde durchgeführt und bei Eintreffen des Rettungsdienstes aus Hagen an diesen übergeben.

