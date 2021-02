Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Innenstadt

Demonstrationsgeschehen in der Lübeck Innenstadt Nr.1

Lübeck (ots)

Am heutigen Samstag (06.02.) kam es in der Zeit von 12.00 Uhr bis 13:00 Uhr zu einer angemeldeten Versammlung "Silent line" in der Lübecker Innenstadt im Bereich Breite Straße/Rathaus. Mit Schilderbotschaften wollten die acht Teilnehmer*innen gegen die Corona Maßnahmen demonstrieren. Die Teilnehmer hielten Abstand und trugen Masken bzw. konnten entsprechende Befreiungen vorlegen. Die Versammlung verlief ohne besondere Vorkommnisse.

