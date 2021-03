Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0221 --Miese Masche von Betrügern--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Gröpelingen, Halmerweg Zeit: 22.03.2021, 16:00 Uhr

In den letzten Tagen haben Unbekannte, die sich als neue Nachbarn ausgaben, insbesondere ältere Menschen vor allem in Gröpelingen betrogen. Die Polizei Bremen warnt vor dieser Betrugsmasche und gibt Präventionshinweise.

Am Montagnachmittag gegen 16:00 Uhr klingelte ein Unbekannter an der Tür einer 76-Jährigen in der Straße Halmerweg. Der Mann gab sich als neuer Nachbar aus und gaukelte ihr vor, sich ausgesperrt zu haben. Er bat die Seniorin um Geld für einen Schlüsseldienst. Daraufhin ließ die Frau ihn in die Wohnung und half ihm aus. Als der Betrüger verschwunden war, kamen der 76-Jährigen Zweifel und sie rief die 110.

Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen Betrugs gefertigt und ermittelt außerdem in drei weiteren gleichgelagerten Fällen. Immer wieder gelingt es Kriminellen, Zugang zu den Wohnräumen meist lebensälterer Menschen zu erschleichen. Sie treten stets sehr bestimmt auf und spielen ihre betrügerische Rolle überzeugend. Trotzdem erneut der Appell: Seien Sie wachsam und lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Im Zweifel rufen Sie sofort die Polizei. Familie und Bekannte sollten diesbezüglich auf ihre älteren Angehörigen und Nachbarn achten und auf solche Betrugsdelikte aufmerksam machen. Mehr Informationen und Präventionstipps erhalten Sie auf unseren Internetseiten unter: www.polizei.bremen.de. und www.polizei-beratung.de

