POL-HB: Nr.: 0219 --Gescheiterter Einbruch--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Falkenstraße Zeit: 24.03.2021, 0:15 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versuchten zwei Männer, von denen einer der Polizei als sogenannter Intensivtäter bekannt ist, in einen Kiosk in der Bahnhofsvorstadt einzudringen. Dank eines aufmerksamen Zeugen konnten Einsatzkräfte das Duo wenig später vorläufig festnehmen.

Gegen 0:15 beobachtete ein 26-Jähriger vom Balkon seiner Wohnung aus, wie die beiden 37 und 34 Jahre alten Männer sich an einer Metallgittertür eines Kiosks in der Falkenstraße zu schaffen machten. Daraufhin rief der Zeuge die Polizei und beobachtete weiter, wie sie die Gittertür öffneten, jedoch nicht in den Kiosk einbrachen. Als schnell alarmierte Einsatzkräfte eintrafen, flüchtete das Duo. Der 26-Jährige behielt den 37-jährigen Intensivtäter auf Sicht und teilte der Polizei telefonisch den Standort des Tatverdächtigen mit. An der Haltestelle Daniel-von-Büren-Straße konnten Einsatzkräfte den Mann stellen und vorläufig festnehmen. Sein 34-jähriger Kompagnon wurde im Rahmen der Fahndung auf einem Schulhof gestellt. Dort fanden und beschlagnahmten die Polizisten auch Einbruchswerkzeug.

Gegen das Einbruchs-Duo fertigte die Polizei Strafanzeigen wegen versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls.

Die Polizei Bremen lobt ausdrücklich das umsichtige und couragierte Verhalten des Zeugen. Zeitgleich appelliert die Polizei daran, sich niemals selbst in Gefahr zu bringen. Häufig reicht es bereits, sich Tätermerkmale und Fluchtrichtung zu merken und sofort die 110 zu wählen.

