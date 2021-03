Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0216 --Räuber gesucht--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Burglesum, OT St. Magnus, Lesumer Heerstraße Zeit: 23.03.2021, 19:50 Uhr

Am Dienstagabend raubten drei Unbekannte einem 46-Jährigen im Ortsteil St. Magnus eine Luxusarmbanduhr. Die Polizei sucht Zeugen und warnt vor dem Ankauf.

Gestern Abend fuhr der Mann mit einer Straßenbahn zum Bremer Hauptbahnhof. Dort fielen ihm bereits drei Männer auf, die sich in seine Nähe setzten. Das Trio folgte ihm auch, als er in einen Zug in Richtung Bremen-Nord umstieg. Als er gegen 19:50 Uhr am Bahnhof Lesum ankam und zu seinem Auto ging, dass in der Nähe eines Autohauses parkte, sah er wie die Männer ihm folgten. Wenig später wurde er von hinten in den Würgegriff genommen und zu Boden gerissen. Als sich der 46-Jährige wehrte, flüchteten zwei der Täter in Richtung Bahnhof Lesum. Der Dritte schnappte sich seine Aktentasche, die er bei sich führte, und lief in die entgegengesetzte Richtung. Der 46 Jahre alte Mann rannte hinterher, woraufhin der Unbekannte die Tasche fallen ließ und nun ebenfalls in Richtung Bahnhof Lesum flüchtete. Der Mann trug von dem Vorfall leichte Verletzungen davon und bemerkte erst später, dass ihm seine wertvolle Armbanduhr der Marke Rolex fehlte.

Die Polizei warnt vor dem Ankauf des gestohlenen Schmuckstücks. Ein möglicher Käufer macht sich selbst strafbar und kann wegen Hehlerei belangt werden. Die drei Unbekannten wurden wie folgt beschrieben:

Die Männer sollen alle zwischen 25 Jahre alt und 1,80 Meter groß gewesen sein. Gemeinsam hatten sie außerdem, dass sie kurze schwarze Haare und einen Drei-Tage-Bart hatten. Einer der Täter trug eine schwarze Jacke, blaue Jeans und schwarze Sneaker. Ein anderer war mit einer weißen Jacke mit schwarzen Applikationen, einer schwarzen Hose und schwarzen Turnschuhen bekleidet.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

