POL-HB: Nr.: 0212 --Räuber festgenommen - Polizei sucht Opfer--

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Hillmannstraße Zeit: 22.03.2021, 00:00 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montag überfiel ein 27-Jähriger eine Frau in der Bahnhofsvorstadt. Einsatzkräfte nahmen ihn fest. Die Polizei sucht das Opfer und weitere Zeugen.

Gegen Mitternacht beobachteten drei Zeugen, wie der 27-Jährige in der Hillmannstraße einer Frau hinterherlief und sie zu Boden riss. Er versuchte, ihre Handtasche an sich zu nehmen und schlug sie dabei offenbar auch. Die drei Männer im Alter von 23,24 und 25 Jahren rannten hinzu, daraufhin flüchtete er. Der 24-Jährige lief ihm nach und wurde von dem Räuber geschlagen und im Gesicht verletzt. Schließlich konnte der dritte Zeuge ihn bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich alarmierten Einsatzkräfte festhalten. Die Polizisten nahmen den 27-Jährigen vorläufig fest und leisteten Erste Hilfe bei dem verletzten Zeugen. Der 27-Jährige ist bei der Polizei als Intensivtäter bekannt und mit ähnlichen Delikten mehrfach in Erscheinung getreten. Gegen ihn fertigten die Einsatzkräfte eine Anzeige wegen versuchten schweren Raubes.

Die Frau war nach dem versuchten Raub weggelaufen. Die Polizei bittet sie, sich umgehend beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Das Verhalten der drei Zeugen war sehr mutig und führte letztendlich zur Festnahme des Täters, dennoch der Hinweis: Bringen Sie sich nicht selbst in Gefahr. Gefordert ist kein Heldentum. Prägen Sie sich stattdessen Tätermerkmale sowie Fluchtrichtung ein und wählen schnellstmöglich den Notruf der Polizei unter 110.

