Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Brand einer Scheune

Hamm-Uentrop (ots)

Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet eine Scheune am Mittwoch, 10. Februar, an der Straße In der Brei in Brand.

Die gegen 19.15 Uhr alarmierte Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindern. Die Scheune brannte vollständig aus. Personen wurden nicht verletzt.

Aufgrund überirdischer Flüssiggastanks mussten umliegende Anwohner während der Brandbekämpfung aus Sicherheitsgründen ihre Häuser verlassen.

Während der Löscharbeiten kam es bis 23 Uhr zu umfangreichen Sperrmaßnahmen und Verkehrsumleitungen durch die Polizei.

Zur Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.(hei)

