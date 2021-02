Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Erdgeschosswohnung Ziel von Einbrechern

Hamm-Pelkum (ots)

Zwischen Sonntag, 7. Februar, 17.30 Uhr und Donnerstag, 11. Februar, 3 Uhr, versuchten Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses auf dem Milanweg einzubrechen. Die Täter scheiterten an der Terassentür und gelangten nicht in die Wohnung. Es entstand ein Sachschaden. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mg)

