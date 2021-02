Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mercedes bei Verkehrunfallflucht beschädigt

Hamm-Herringen (ots)

Am Mittwoch, 10. Februar, zwischen 3 Uhr und 10 Uhr wurde ein geparkter Mercedes Vito bei einem Verkehrsunfall auf der Albert-Funk-Straße beschädigt.

Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte die linke Fahrzeugseite des am Fahrbahnrand geparkten grauen Mercedes. An dem Vito entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Der Verursacher flüchtete von der Unfallörtlichkeit.

Hinweise zu dem Verkehrsunfall nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell