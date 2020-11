POL-GS: Pressemitteilung PK Bad Harzburg

Polizeiinspektion Goslar

Verkehrsunfallflucht am 25.11.2020 auf einem öffentlichen Parkplatz

Am 25.11.2020 zwischen 13:30 und 14:15 Uhr kam es auf dem öffentlichen Parkplatz Ernteweg hinter einem Geschäftshaus zu einer Verkehrsunfallflucht mit einem markanten Schadensbild. Es wurde ein VW Caddy in der Farbe Braun-Metallic mit Goslarer Zulassung am Heck rechtsseitig unfallbeschädigt. Die Schadenshöhe wird auf 1400 EUR beziffert. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannnt. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Das markante Schadensbild lässt einen Pkw-Anhänger, Lkw oder ähnliches als unfallverursachendes Fahrzeug vermuten.

Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei Bad Harzburg unter der Rufnmummer 05322/911 110 in Verbindung.

