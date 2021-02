Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ladendieb schlägt Detektiv

Hamm-Herringen (ots)

Leicht verletzt wurde ein 45-jähriger Ladendetektiv am Samstag, 6. Februar, 14.15 Uhr, in einem Lebensmittelgeschäft auf der Dortmunder Straße.

Der 45-Jährige stoppte am Ausgang zwei Männer, die zuvor Spirituosen aus dem Laden entwendet hatten. Einer der Diebe, ein 22-jähriger Hammer, war geständig und blieb sofort stehen. Sein Spannmann - ein bislang Unbekannter - schlug umgehend mehrfach in das Gesicht des 45-jährigen Detektivs. Als der 45-Jährige am Boden lag, folgten weitere Tritte gegen den Oberkörper des Sicherheitsmitarbeiters, ehe der Tatverdächtige in Richtung Osten flüchtete.

Der Gesuchte ist männlich, 1.75 bis 1.80 Meter groß und 30 bis 35 Jahre alt. Er hat schwarze kurze Haare, eine korpulente Statur, einen Drei-Tage-Bart und ein südländisches Erscheinungsbild. Zur Tatzeit war er mit einem gelben T-Shirt und einem roten Mantel bekleidet.

Hinweise zu dem Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell