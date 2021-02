Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Bäckerei

Hamm-Rhynern (ots)

Zwischen Freitag, 5. Februar, 22 Uhr, und Samstag, 6. Februar, 3.15 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Bäckerei auf der Straße "An der Bewer". Unbekannte hebelten ein Fenster auf und gelangten so ins Gebäudeinnere. Es wurde nichts entwendet, allerdings entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

Die Täter wurden zufällig von einem Mitarbeiter gesehen und fuhren ein dunkles, sportliches und flaches Auto. Einer der Täter war dunkel gekleidet und hat breite Schultern. Er ist zirka 1,80 Meter groß und geschätzt zwischen 20 und 30 Jahre alt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916 - 0 oder unter der Email-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell