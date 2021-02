Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Gesuchter Straftäter nach Körperverletzungsdelikt festgenommen

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Am Samstag, 6. Februar, gegen 00.15 Uhr schlug ein 29-jähriger Bockum-Höveler einen 49-Jährigen auf der Hohenhöveler Straße mit der Faust. Der 49-Jährige wurde leicht verletzt. Der Täter flüchtete als Fahrgast in einem Taxi zum Nordenstiftsweg. Dort konnte der 29-Jährige durch die Polizei festgenommen werden, da er noch einen Haftbefehl von 468 Tagen wegen Diebstahls- und Drogendelikten hatte. Der Tatverdächtige wurde in die Justizvollzugsanstalt gebracht. (kt)

