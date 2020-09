Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Supermarkt in Lemwerder +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen im Zeitraum von Samstag, 5. September 2020, 00:00 Uhr, bis Montag, 7. September 2020, 05:50 Uhr, in einen Supermarkt in der Stedinger Straße in Lemwerder ein.

Die Täter begaben sich auf das Gelände und gelangten über eine mitgebrachte Leiter auf das Dach des Supermarktes. Dort entfernten sie eine Dachverkleidung durch Flexarbeiten und gelangten auf diese Weise in die Innenräume des Objektes.

Sie entwendeten Bargeld und entfernten sich in unbekannte Richtung. Der entstandene Gesamtschaden wurde auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen machen können. Hinweise werden von der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0 entgegengenommen.

