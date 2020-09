Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Schulwegüberwachung in der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Delmenhorst (ots)

Seit Beginn des neuen Schuljahres führt die Polizei wieder tägliche Schulwegkontrollen durch, um sowohl den ABC-Schützen als auch allen anderen Kindern einen sicheren und stressfreien Schulweg zu ermöglichen.

Neben dem richtigen Verhalten im Straßenverkehr sind auch unter anderem die Sicherung von Kindern in Fahrzeugen oder die Überprüfung eines verkehrssicheren Fahrrades Bestandteil der Kontrollen der Beamtinnen und Beamten.

Zudem weisen sie Kinder und Eltern darauf hin, dass insbesondere in der dunklen Jahreszeit eine gute Sichtbarkeit der Kinder enorm wichtig ist, damit sie frühzeitig von anderen Verkehrsteilnehmern wahrgenommen und letztendlich Gefahrensituationen reduziert werden können.

Die Polizei führt derartige Kontrollen fortlaufend an Schulen in der Stadt Delmenhorst und in den Landkreisen Oldenburg und Wesermarsch durch.

Beamte der Polizei Delmenhorst führten am Montag, 7. September 2020, in Zusammenarbeit mit Kräften der Bereitschaftspolizei der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen Verkehrskontrollen zur Schulwegüberwachung an Delmenhorster Schulen durch und stellten einige Verstöße fest. Hauptsächlich beanstandeten sie eine mangelnde Sicherung der Kinder in Fahrzeugen sowie das Parken im absoluten Halteverbot. Darüber hinaus benutzten sogar einige Eltern ihre Smartphones, während sie ihre Kinder mit dem Fahrrad zur Schule brachten oder sie abholten. Bei der Kontrolle eines Fahrzeuges stellten die Beamten weiterhin fest, dass eine Radmutter am Pkw fehlte. In diesem Fall wurde dem Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagt, da die weitere Benutzung des Fahrzeuges für die Mitfahrer und andere Verkehrsteilnehmer erhebliche Folgen mit sich bringen könnte. In ausführlichen Gesprächen machten die Beamtinnen und Beamten die Eltern auf ihr Fehlverhalten und damit verbundene Gefahren aufmerksam. In diesem Zusammenhang erinnerten sie die Eltern zudem an ihre Vorbildfunktion gegenüber ihren Kindern. In einigen Fällen wurden Bußgeldverfahren gegen die Personen eingeleitet.

