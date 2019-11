Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Mülltonne brannte

Landkreis Wittmund (ots)

Wittmund - Mülltonne brannte: Am Dienstag, 19.11.2019, bemerkten Anwohner der Straße Mitteldeich in Wittmund eine brennende Mülltonne. Gegen 07.05 Uhr hatte der Eigentümer der Tonne für Altpapier diese noch in einem einwandfreien Zustand gesehen, 10 Minuten später brannte diese. Mit Hilfe eines Nachbarn löschte er den Brand ab. Unbekannte Täter hatten diese vermutlich in Brand gesetzt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Wittmund, 04462/9110, erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Jörg Mau

Telefon: 04941 / 606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell