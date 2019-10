Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall auf der BAB5 bei Weil/Hüningen nach vorangegangener Unfallflucht unf Verfolgung durch die Polizei!

Freiburg (ots)

Lkrs- Lörrach, 79576 Weil-Otterbach, BAB 5 -Ausfahrt Weil/Hüningen

Am Sonntagmorgen (27.10.2019) gegen 04:30 Uhr kam es vor einer Bar in Weil am Rhein- Otterbach zu einer Verkehrsunfallflucht, wobei zwei Fahrzeuge beschädigt wurden. Kurz darauf konnte das geflüchtete Fahrzeug durch eine Polizeistreife im Rahmen der Fahndung aufgespürt werden. Es entwickelte sich eine Fahrzeugverfolgung über die Alte Straße bis hin zur BAB 5, AS Weil am Rhein/ Hüningen, wo das Fahrzeug schließlich verunfallte. Alle vier Insassen flüchteten zu Fuß über die BAB 5 in ein nahegelegenes Waldstück. Dieses wurde von hinzugerufenen Polizeikräften umstellt, sodass die Personen festgenommen werden konnten. Der Fahrer des Pkw stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss.

al/RW gg/FLZ

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882 0

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell