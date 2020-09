Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Polizei Wildeshausen sorgt für einen sicheren Schulweg +++ Mit Fotos

Delmenhorst (ots)

Seit Beginn des neuen Schuljahres führen Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch wieder tägliche Schulwegkontrollen durch, um sowohl den ABC-Schützen als auch allen anderen Kindern einen sicheren und stressfreien Schulweg zu ermöglichen.

Neben dem richtigen Verhalten im Straßenverkehr sind auch unter anderem die Sicherung von Kindern in Fahrzeugen oder die Überprüfung eines verkehrssicheren Fahrrades Bestandteil der Kontrollen der Beamtinnen und Beamten.

Zudem weisen sie Kinder und Eltern darauf hin, dass insbesondere in der dunklen Jahreszeit eine gute Sichtbarkeit der Kinder enorm wichtig ist, damit sie frühzeitig von anderen Verkehrsteilnehmern wahrgenommen und letztendlich Gefahrensituationen reduziert werden können.

Am Dienstag, 8. September 2020, waren Beamtinnen und Beamte der Polizei Wildeshausen in diesem Zusammenhang in Wildeshausen und in Neerstedt präsent und überprüften die Verkehrssituation vor den Schulen.

Insgesamt stellten sie erfreulicherweise nur wenige Verstöße fest. Positiv aufgefallen sind sowohl Kinder als auch Erwachsene, die mit dem Fahrrad unterwegs waren, da sie durch reflektierende Kleidung und helles Licht gut sichtbar waren. Zahlreiche Radfahrende fuhren sogar bei Tageslicht mit eingeschaltetem Licht, wodurch sie von anderen Verkehrsteilnehmern frühzeitiger erkannt werden können.

Darüber hinaus wurden auch vereinzelt sogenannte "Geisterradler" auf ihr Fehlverhalten angesprochen.

Im Rahmen der Schulwegüberwachung wurde zudem das Parkplatzproblem vor den Schulen deutlich. Einige Eltern parkten ihre Fahrzeuge im Bereich der Schulen außerhalb gekennzeichneter Parkflächen oder im Halteverbot.

Erfreulich war jedoch, dass alle Kinder in den kontrollierten Fahrzeugen ordnungsgemäß gesichert waren.

Die Polizei im Landkreis Oldenburg wird auch weiterhin Schulwegüberwachungsmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls Bußgeldverfahren einleiten.

