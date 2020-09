Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: 19-Jähriger angefahren - Autofahrer flüchtet

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einer angezeigten Unfallflucht auf der Stettiner Straße. Ein 19-Jähriger aus Recklinghausen wollte am Donnerstagabend, gegen 21.20, Uhr die Straße im Bereich der Königsberger Straße überqueren. Dabei wurde er - nach eigenen Angaben - von einem blauen Kleinwagen angefahren, woraufhin er stürzte und sich verletzte. Der 19-Jährige konnte das Kennzeichen teilweise ablesen. Am Steuer soll ein Mann gesessen haben. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Jetzt sucht die Polizei nach dem Fahrer des dunklen Kleinwagen mit RE-Kennzeichen. Zeugen werden gebeten, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat in Herten (unte Tel. 0800/2361 111) zu melden.

