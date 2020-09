Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Im Stadtteil Wulfen hinterließ ein unbekannter Verursacher einen Unfallschaden in Höhe von 1.000 Euro. Der beschädigte silberne Toyota Yaris stand am Mittwochabend an der Straße Himmelsberg. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Recklinghausen

Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 18:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, blauen Daimler Sprinter an der Castroper Straße. Die Beschädigung ist am Heck zu erkennen. Der Sachschaden wird auf 1.100 Euro geschätzt.

Herten

Am Mittwoch, zwischen 05:30 Uhr und 10:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, weißen VW Golf auf einem Firmengelände an der Breiten Straße. An dem Auto entstand 1.500 Euro Sachschaden.

Bottrop

Zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag hinterließ ein unbekannter Autofahrer 1.000 Euro Sachschaden an einem weißen VW Touran. Das Auto stand am Südring. Der Schaden ist an der vorderen Stoßstange zu erkennen. Der Verursacher flüchtete in unbekannte Richtung.

Castrop-Rauxel

Am Donnerstagvormittag, gegen 11:15 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten weißen Mercedes Evito an der Stahlbaustraße. Der 25-Jährige Autofahrer aus Bochum belieferte eine ansässige Firma. Bei der Rückkehr stellt er den Schaden und den möglichen Verursacher fest. Es kam zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung. Anschließend schlugen die beiden Beifahrer auf den 25-Jährigen ein. Er wurde leicht verletzt. Danach flüchteten die drei in einem schwarzen Renault Clio. Das Kennzeichen konnte nicht abgelesen werden.

Personenbeschreibungen:

Fahrer: männlich, ca. 20 Jahre alt, schwarze Hautfarbe, blaues T-Shirt, kurze schwarze Haare Beifahrer: männlich, ca. 26-30 Jahre, ca. 1,73 m groß, normale Statur, schwarze Hautfarbe, schwarzer Kapuzenpullover, weiße kurze Hose mit Streifen, schwarze lockige Haare bis zum Kinn 3. Person: männlich, ca. 26-30 Jahre, ca. 1,70 cm groß, schmale Statur, schwarze Hautfarbe, schwarzer Kapuzenpullover, schwarze lange Hose, schwarze kurze Haare

Die Personen haben auf Englisch kommuniziert.

Hinweise zu den Sachverhalten nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

