Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Herten: Ladendiebe nur einen Tag nach Taten verurteilt

Recklinghausen (ots)

Nachdem die Polizei am Dienstag in Recklinghausen und Herten zwei Ladendiebe festgenommen hat, wurden Beide auch schon verurteilt. Ein 32-Jähriger und eine 33-Jährige müssen in Haft. Das Amtsgericht Recklinghausen verurteilte den 32-Jährigen im beschleunigten Verfahren am Mittwoch zu fünf Monaten Haft ohne Bewährung, die 33-Jährige wurde - ebenfalls am Mittwoch - zu sechs Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt. Die 33-Jährige war am Dienstagmittag in einem Drogeriemarkt in Herten aufgefallen, weil sie dort Waren gestohlen hatte. Die Frau konnte wenig später in der Hertener Innenstadt festgenommen werden. Der 32-Jährige war am Dienstagnachmittag in einem Einkaufszentrum in der Recklinghäuser Innenstadt beim Stehlen erwischt worden. Der Mann hatte drei Flaschen Whiskey mitgenommen, ohne zu bezahlen. Beide Ladendiebe wurden im Rahmen der beschleunigten Verfahren beim Amtsgericht Recklinghausen, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bochum, vorgeführt und schließlich verurteilt.

