Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Fahrradfahrer leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, gegen 18:00 Uhr, überholte ein 31-jähriger Fahrer aus Reken eines landwirtschaftlichen Gespanns auf der Granatstraße einen 37-jährigen Fahrradfahrer aus Haltern am See. Um einen Zusammenstoß beim Einscheren zu vermeiden, wich der Fahrradfahrer auf den Grünstreifen aus. Dabei stürzte er und verletzte sich leicht. Medizinische Hilfe vor Ort war nicht erforderlich. Bei dem Unfall entstand 100 Euro Sachschaden.

