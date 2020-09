Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Vermisster Senior wohlbehalten gefunden

Recklinghausen (ots)

Der seit Anfang der Woche vermisste 75-Jährige aus Bottrop ist wieder da. Eine Frau hat ihn am Mittwochabend in Gladbeck, an der Stadtgrenze zu Bottrop, entdeckt und daraufhin die Polizei verständigt. Nach bisherigen Erkenntnissen geht es dem Senior körperlich soweit gut. Die Fahndung hat sich hiermit erledigt. Wir bitten insbesondere das Foto des 75-Jährigen zu löschen. An dieser Stelle auch ein herzlicher Dank an die Bevölkerung für die Mithilfe bei der Suche.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Annette Achenbach

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell