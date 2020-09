Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Einbruch in Tankstelle

Recklinghausen (ots)

Auf der Wartburtstraße sind unbekannte Täter in der Nacht auf Donnerstag in ein Tankstellen-Gebäude eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen die Täter gegen 1.10 Uhr die Eingangstür mit einem Gullydeckel ein. Anschließend nahmen sie Tabakwaren aus dem Regal und flüchteten dann in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht rund um die Tankstelle etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise bitte an die Tel. 0800/2361 111.

