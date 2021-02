Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Dänischer Einbrecher leistet erheblichen Widerstand

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein 26-jähriger Däne konnte am Montag, 8. Februar, nach einem Einbruch in eine Kfz-Werkstatt an der Römerstraße von der Polizei festgenommen werden.

Der Mann schlug zuvor ein Element eines Rolltores ein und verschaffte sich so Zutritt in das Gebäude. Hier entwendete er aus einem Schlüsselkasten den Autoschlüssel eines Audis.

Als die Polizeibeamten nach der Alarmauslösung gegen 1.30 Uhr am Tatort eintrafen, lief der Motor des Audis bereits. Der Hund des Einbrechers saß auf der Rückbank und der 26-Jährige selbst stand neben dem Fahrzeug.

Als dem Tatverdächtigen Handfesseln angelegt werden sollten, riss sich dieser los und griff die Beamten körperlich an. Nur durch erheblichen Kraftaufwand und mit Unterstützung des mittlerweile eingetroffenen 43-jährigen Werkstattbesitzers gelang es, den aggressiven Einbrecher zu überwältigen.

Er wurde festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht. Hier soll er einem Haftrichter vorgeführt werden. Der Hund wurde von einem Tierfänger in das Tierasyl gebracht. Ein 31-jähriger Polizeibeamter wurde durch den Angriff des 26-Jährigen leicht verletzt.(hei)

