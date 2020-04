Polizei Mettmann

POL-ME: Diebstahl nach Reinigungsarbeiten: Polizei fasst 28-jährigen Kölner - Langenfeld - 2004168

Mettmann (ots)

Bereits am vergangenen Freitag (24. April 2020) hat die Polizei in Langenfeld einen Dieb auf frischer Tat erwischt und vorläufig festgenommen. Der Mann hatte als Fensterreiniger Arbeiten bei einer Familie in Langenfeld verrichtet und dabei Schmuck entwendet. Erste polizeiliche Ermittlungen erhärteten den Verdacht, dass der Mann mit dieser Masche nicht zum ersten Mal aktiv war. Am heutigen Dienstag (28. April 2020) konnte das örtlich zuständige Kriminalkommissariat aus Langenfeld bei dem Mann sichergestelltes Diebesgut weiteren Geschädigten zuordnen. Die Ermittlungen gegen den Beschuldigten - einen 28-jährigen Kölner - dauern indes an.

Das war passiert:

Am späten Freitagnachmittag meldete sich ein Langenfelder telefonisch bei der Polizei. Der Anrufer gab an, gerade einen Fensterreiniger in seinem Haus in Richrath beschäftigt zu haben und dass er verdächtige, dass dieser bei einer günstigen Gelegenheit Schmuck aus dem Haus entwendet habe. Nun sei der Mann mit seinem Auto unter einem Vorwand davon gefahren.

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung nach dem von dem Zeugen gut beschriebenen Auto konnte die Langenfelder Polizei den Beschuldigten in fahrenderweise in Langenfeld antreffen. Der Mann reagierte jedoch zunächst nicht auf die Anhaltesignale der Polizei und flüchtete mit hohem Tempo über die Hardt sowie die Kronprinz- und Schneiderstraße bis zur großen Schuhfabrik, wo die Polizei ihn schlussendlich einholen, anhalten und kontrollieren konnte. Dabei stellten die Polizeibeamten im Auto des 28-jährigen Kölners nicht nur den entwendeten Schmuck aus dem Haus des Langenfelders sicher, sondern auch noch weiteres vermeintliches Diebesgut - insgesamt sieben Armbanduhren, zwei Armbänder und eine Halskette.

Außerdem stellten die Beamten fest, dass der Mann augenscheinlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein daraufhin durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf die Einnahme von Kokain.

Die Folgen für den Dieb: Der Mann wurde vorläufig festgenommen und zur Wache gebracht, wo er nicht nur erkennungsdienstlich behandelt, sondern wo auch die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt wurde. Zudem wurden die in seinem Auto sichergestellten Gegenstände asserviert - sie konnten mittlerweile weiteren Geschädigten zugeordnet werden. Der Führerschein des Kölners soll nun ebenfalls sichergestellt werden. Gegen den Mann wurden gleich mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

