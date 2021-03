POL-HB: Nr.: 0218 --Raub auf Drogeriemarkt

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Neustadt, OT Buntentor, Buntentorsteinweg Zeit: 23.03.2021, 18:30 Uhr

Am Dienstagabend raubte ein Unbekannter einen Drogeriemarkt in der Neustadt aus. Er erbeutete Bargeld und flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 18:30 Uhr legte der Mann an der Kasse des Geschäftes im Buntentorsteinweg zunächst Waren auf das Laufband. Als er an der Reihe war, forderte er die 22-jährige Mitarbeiterin auf, die Kasse zu öffnen. Als diese es nicht so schnell schaffte, ging der Mann um den Tresen herum, hebelte die Kasse mit einem Schraubenzieher auf, nahm sich Bargeld heraus und flüchtete. Zeugen alarmierten die Polizei und sahen, wie der Täter in Richtung Sedanstraße davonlief.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben: Er war etwa 170 cm groß und etwa 30 bis 40 Jahre alt und hatte einen dunklen Teint. Bekleidet war er mit einer dunklen Hose und einem schwarzen Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift (Jack&Jones) auf rotem Grund. Er trug eine schwarze Kappe und hatte die Kapuze darüber gezogen, außerdem dunkelbraune Lackschuhe und einen weißen Mund-Nase-Schutz. An den Händen trug er schwarze Handschuhe.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

