Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Lüdinghauser Straße

Taschendiebe aktiv

Coesfeld (ots)

Im Aldi-Markt in Ascheberg waren Taschendiebe am Freitag aktiv. Gegen 17 Uhr stahlen sie einer 31-jährigen Sendenerin ihre Geldbörse aus einer Einkaufstasche, die an den Einkaufswagen gehängt war. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

