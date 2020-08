Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Verkehrsunfall mit Fußgänger

Koblenz-Innenstadt (ots)

Am 13.08.2020, um 05:57 Uhr wurde der Leitstelle der Polizei ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Fußgängerin gemeldet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchte die Frau in Höhe der Südallee alle vier Fahrstreifen vom Friedrich-Ebert-Ring zu überqueren. Ein Pkw, der von der Pfaffendorfer Brücke in Richtung Innenstadt fuhr, erfasste die Frau auf dem rechten Fahrstreifen. Die Frau erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Derzeit ist die Straße in Richtung Innenstadt noch gesperrt. Die Staatsanwaltschaft hat einen Gutachter mit den Ermittlungen beauftragt.

