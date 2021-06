Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Beerlager Straße

Rucksack aus Auto gestohlen

Coesfeld (ots)

Durch das Einschlagen der Seitenscheibe der Fahrertür gelangten Unbekannte in das Innere eines grauen Seat und stahlen einen schwarzen Rucksack. Das Auto war am Freitag (18.6.) im Zeitraum von 16-19 Uhr auf dem Parkplatz der Freilichtbühne abgestellt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell