Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Hegemerstraße

Überschlagender PKW mit 3 schwerverletzten Personen

Coesfeld (ots)

Schwerverletzt wurden ein 25jähriger Mann aus Telgte und seine 24jährigen und 19jährigen Mitfahrer aus Ascheberg. Die zwei Männer und eine Frau befuhren mit einem PKW am 20.06.2021 gegen 01:20 Uhr die Kreisstraße 15 in Fahrtrichtung Nordkirchener Straße, als der PKW aus noch ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Die auf der Rückbank sitzende Person wurde während des Überschlags aus dem PKW geschleudert. Alle Beteiligten wurden zwar schwerverletzt, waren aber bei Eintreffen der Polizei ansprechbar und augenscheinlich nicht in Lebensgefahr. Nach einer Erstversorung am Unfallort wurden die Verletzten durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser gebracht.

