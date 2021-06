Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Olfener Str.

68-jähriger Olfener bei Verkehrsunfall verletzt

Coesfeld (ots)

Am Freitag (18.06.21), gegen 15.45 Uhr befuhr ein 68-jähriger Olfener mit seinem Leichtkraftfahrzeug die Olfener Str. (B 235) von Lüdinghausen kommend in Richtung Olfen. In Höhe Tetekum kam der Olfener aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den Graben. Der 68-Jährige wurde nach Erstversorgung durch die Rettungskräfte mit einem RTW ins Krankenhaus gebracht. Die B 235 musste für die Rettungsmaßnahmen und bei der Bergung des Fahrzeugs kurzfristig gesperrt werden. Der Verkehr wurde abgeleitet.

