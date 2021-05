Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Lagerhaus

Bocholt (ots)

Beute machten die Einbrecher nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht, als sie in ein Lagerhaus in Bocholt einbrachen. Um in das Innere zu gelangen, hatten sie eine Scheibe eines Rolltors eingeschlagen. Zu der Tat an der Don-Bosco-Straße kam es zwischen Freitag, 17.00 Uhr, und Montag, 08.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

