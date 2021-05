Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Zwei Pedelecs und Display entwendet

Stadtlohn (ots)

Aus einer Garage am Telgenkamp in Stadtlohn haben Diebe ein graues sowie ein rotes Pedelec entwendet. Die verschlossenen Räder des Herstellers Flyer erlangten sie Unbekannten in der Nacht zum Montag zwischen 19.00 und 07.15 Uhr. Im gleichen Zeitraum stahlen Täter aus einer benachbarten Garage ein Pedelec-Display. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

