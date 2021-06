Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Rorups Wiese

Unfallflucht durch aufmerksamen Zeugen aufgeklärt

Coesfeld (ots)

Ein 24-jähriger Mann aus Senden fuhr am Freitag (18.06.21) um 13.00 Uhr, rückwärts gegen den geparkten Opel Corsa einer 32-jährigen Frau aus Senden. Ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, flüchtete dieser von der Unfallstelle. Am geparkten Auto entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Vorfall und konnte sich das Kennzeichen merken. Ermittlungen der Polizei an der Halteranschrift ergaben, dass der Verursacher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

