POL-KN: (VS-Villingen) Autofahrer rammt Parkplatzschranke (27.04.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr auf der Klinikstraße. Ein 82-jähriger Alfa Romeo-Fahrer übersah beim Einparken auf einen Klinikparkplatz eine Zufahrtschranke und fuhr dagegen. An seinem Auto und der Schranke entstand dadurch ein Gesamtsachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

