POL-OL: +++ spektakulärer Verkehrsunfall in Oldenburg - 72-jähriger Mann fährt mit Pkw in Buchhandlung +++

Am 15.04.2021, gegen 13:30 Uhr, ereignete sich am Schloßplatz in Oldenburg ein spektakulärer Verkehrsunfall.

Ein 72-jähriger Mann aus Oldenburg beabsichtigte mit seinem Geländewagen im Bereich einer Buchhandlung einzuparken.

Beim Parkvorgang mit dem Automatikfahrzeug beschleunigte der Volvo aus bisher unbekannter Ursache plötzlich und rammte ein geparktes Auto, anschließend streifte der Geländewagen die Fensterfront einer Buchhandlung, die hierdurch zu Bruch ging. Der Fahrer fuhr mit seinem Auto hiernach noch in einen vor der Buchhandlung geparkten Transporter und kam dann zum Stehen.

Glücklicherweise waren zum Unfallzeitpunkt keine Passanten auf dem Gehweg, so dass weder der Fahrer des Volvo noch sonstige Personen bei dem Unfall verletzt wurden und dieser mit einem Schrecken davonkam. Der Schaden an den Fahrzeugen und der Fensterfront wird auf mindestens 50.000 Euro geschätzt.

