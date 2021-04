Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Wiefelstede/Borbeck: Pkw gegen Baum, Fahrzeugführer schwer verletzt+++

Oldenburg (ots)

Am Donnerstag, gg. 12:15 Uhr, kam es auf der Borbecker Landstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 38jähriger Wiefelsteder befuhr mit seinem VW Polo die Borbecker Landstraße in Richtung Wiefelstede. Nachdem er Borbeck passiert hatte, geriet er ausserhalb der geschlossenen Ortschaft auf gerader Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr frontal gegen einen Straßenbaum. Bei dem starken Aufprall wurde das ältere Fahrzeug stark beschädigt, beide Frontairbags lösten aus. Der Fahrer erlitt schwere, nach ersten Erkenntnissen aber nicht lebensgefährliche, Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in die Ammerlandklinik gebracht. Der Sachschaden beträgt etwa 2500,--Euro. Da Betriebsstoffe (Öl, Kühlwasser) ausgelaufen sind, wurde eine Spezialfirma mit der Reinigung der Fahrbahn beauftragt. Während der Unfallaufnahme und der Reinigungsarbeiten wurde die Fahrbahn in Richtung Wiefelstede gesperrt.

