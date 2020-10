Polizei Eschwege

POL-ESW: Ptressebericht 27.10.2020-2

Eschwege (ots)

Hydrant von unbekanntem Verkehrsteilnehmer beschädigt; Schaden 500 Euro; Polizei sucht Zeugen

Die Beamten der Polizei in Eschwege haben jetzt Ermittlungen wegen Unfallflucht gegen einen unbekannten Verkehrsteilnehmer aufgenommen, der in der Struthstraße von Eschwege auf einem Gehweg einen Hydranten beschädigt hat. Die Mitarbeiter der Eschweger Stadtwerke haben den Vorfall jetzt festgestellt und zur Anzeige gebracht. Die Tatzeit kann allerdings schon einige Zeit zurückreichen, die ermittelnden Beamten gehen von einem Tatzeitraum zwischen dem 29.09.2020 und dem 27.10.2020, 09.45 Uhr aus. Der Schaden an dem Hydranten, der vermutlich beim Wenden oder Rangieren beschädigt wurde, beträgt 500 Euro. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Sontra

Einbruchsdiebstahl auf Baustelle; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Montagnachmittag 17.45 und Dienstagmorgen 06.25 Uhr sind Unbekannte in einen Bürocontainer einer Baustelle eingebrochen und haben daraus mehrere Gegenstände gestohlen. Der Container, der in der Gemarkung Sontra bei der Baustelle der A 44 Talbrücke Lindenau steht, fungierte als Computerraum, aus dem die Unbekannten u.a. ein Laptop sowie diverses Werkzeug im Gesamtwert von 500 Euro entwendeten. Die Schadenshöhe durch den gewaltsamen Einbruch wird durch die Polizei in Sontra auf 100 Euro beziffert. Hinweise nehmen die Beamten in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Weitere aufgebrochene Zigarettenautomaten aufgefunden; Polizei sucht Zeugen

Im Verlauf des vergangenen Sonntags wurden erneut zwei aufgebrochene Zigarettenautomaten aufgefunden, dieses Mal im Zuständigkeitsbereich der Polizei in Hessisch Lichtenau. Gegen 09.30 Uhr meldete ein Spaziergänger in einer Waldgemarkung von Küchen einen aufgebrochenen Automaten auf einem Feldweg in der Verlängerung zur Meißnerstraße. Zwischen Fürstenhagen und Quentel, in einem Feldweg neben der Landesstraße L 3228, fanden Fußgänger dann gegen 16.00 Uhr einen weiteren, aufgebrochenen Automaten. Die Zigarettenautomaten wurden durch Unbekannte offenbar von einer Hauswand gehebelt, entwendet und dann später aufgebrochen. Der Schaden an den Automaten wird vorläufig auf je 1500 Euro geschätzt, da derzeit noch nicht bekannt ist, mit wieviel Bargeld und Zigaretten die Automaten zum Zeitpunkt des Entwendens bestückt war. Derzeit laufen außerdem die Ermittlungen zu den Tatörtlichkeiten, von wo die Automaten entwendet wurden. Hinweise zu den Fällen, insbesondere bei Beobachtungen im Umfeld der Auffindeorte der Automaten, erbittet die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0.

