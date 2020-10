POL-ESW: Pressebericht 27.10.2020

Polizei Eschwege

Wildunfälle

Am frühen Montagabend erfasste eine 57-jährige Autofahrerin aus Bad Sooden-Allendorf einen Waschbären, als die Frau gegen 18.35 Uhr auf der Landesstraße L 3242 von Albungen in Richtung Frankershausen unterwegs war. Das Tier war später nicht mehr auffindbar, am Auto der Frau entstand ein Schaden von 400 Euro.

Am Montagabend gegen 22.20 Uhr erfasste ein 34-jähriger Autofahrer aus Treffurt ein Reh auf der Landesstraße L 3245 zwischen Groß-Burschla und Weißenborn. Das Reh verendete am Unfallort, am Auto des Mannes entstand Sachschande in noch unbekannter Höhe.

Gegen 22.45 Uhr kollidierte am Montagabend eine 48-jährige Autofahrerin aus Waldkappel auf der Landesstraße L 3227 zwischen Hetzerode und Waldkappel mit einem Reh, welches bei dem Unfall tödlich verletzt wurde. Der Schaden am Auto wird auf 500 Euro beziffert.

Ebenfalls 500 Euro Schaden entstanden bei einem Wildunfall am Dienstagmorgen um kurz nach 05.00 Uhr auf der Landesstraße L 3239. Ein 51-jähriger Autofahrer aus Bad Sooden-Allendorf hatte auf dem Weg von Bad Sooden-Allendorf nach Kammerbach einen Dachs erfasst, der bei dem Zusammenprall verendete.

Arbeitsunfall; Lkw-Fahrer übersieht Arbeitskollegen; 52-Jähriger kommt verletzt ins Krankenhaus

Am Montagnachmittag um kurz nach 17.00 Uhr kam es auf einer Baustelle in der Gemarkung Berkatal an der Landesstraße L 3300 zu einem Unfall, als ein 20-jähriger Lkw-Fahrer aus Bruchsal einen Arbeitskollegen übersehen hat und mit diesem zusammenstieß. Der 20-Jährige fuhr mit einem Lkw rückwärts einen Waldweg entlang und übersah dabei seinen 52-jähriger Arbeitskollegen aus dem Walzbachtal, der zu Fuß in der gleichen Richtung unterwegs war und seinerseits den herannahenden Lkw in seinem Rücken nicht bemerkte. Der 52-Jährige wurde durch den Lkw im Rücken erfasst und kam dadurch zu Fall. Zum Glück wurde der Lkw-Fahrer sofort von anderen Arbeitskollegen auf den Vorfall aufmerksam gemacht, so dass dieser sofort anhalten konnte. Der 52-Jährige erlitt bei dem Sturz u.a. Verletzungen im Bauch und Brustbereich, sowie eine Platzwunde am Kopf. Der 52-Jährige wurde zunächst ins Krankenhaus nach Eschwege verbracht, wird aber voraussichtlich nach Göttingen verlegt werden. Da der Unfall auf einem umschlossenen Gelände und nicht im öffentlichen Verkehrsraum geschah, handelt es sich um einen Arbeitsunfall, bei dem die weitere Sachverhaltsklärung durch die Berufsgenossenschaft erfolgt.

Unfallflucht; Schaden 250 Euro; Verursacher steht fest

Montagmittag hat ein 37-jähriger Autofahrer aus Eschwege in der Boyneburger Straße an einem geparkten Fahrzeug den linken Außenspiegel im Vorbeifahren beschädigt und ist anschließend weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein Zeuge bemerkte den Vorfall und informierte die Polizei, die das verursachende Fahrzeug wenig später im Stadtgebiet von Eschwege anhalten und kontrollieren konnte. Der 37-jährige Fahrer muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht verantworten. Der Schaden an dem geparkten Fahrzeug beträgt 200 Euro, am Fahrzeug des Verursachers entstand ein Schaden von 50 Euro.

Polizei Witzenhausen

56-jährige Autofahrerin übersieht Autofahrer; Schaden 2400 Euro

Am Montagmorgen gegen 10.15 Uhr befuhr eine 56-jährige Autofahrerin aus Witzenhausen die Straßen Laubenweg aus Richtung LIDL-Einkaufsmarkt kommend, in Richtung Anschlussstelle B 80. Beim Einbiegen nach links auf die B 80 übersah die Frau dann einen 82-jährigen Autofahrer aus Witzenhausen, der bevorrechtigt auf der B 80 von Gertenbach kommend in Richtung Witzenhausen unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge im Einmündungsbereich. An den beiden Autos entstand insgesamt ein Schaden von 2400 Euro.

