Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Rollerfahrerin leicht verletzt

Heiden (ots)

Leichte Verletzungen hat sich die Fahrerin eines Motorrollers am Samstag in Heiden bei einem Unfall zugezogen. Die 15-Jährige war gegen 11.40 Uhr auf der Straße "Am Sportzentrum" in Richtung Parkstraße unterwegs, als ein 30-jähriger Heidener sein Auto vor ihr am Pastoratsweg verkehrsbedingt abbremste. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die Jugendliche nach links aus. Dabei kam die Heidenerin ins Straucheln und stürzte. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Rollerfahrerin in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

