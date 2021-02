Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Elektrofahrrad gestohlen

Bocholt (ots)

Ein E-Mountainbike haben Unbekannte in Bocholt entwendet. Das schwarze Zweirad vom Typ Bulls LT CX hatte verschlossen in einem eingezäunten Hinterhof an der Dinxperloer Straße gestanden. Zu der Tat kam es zwischen Donnerstag, 14.00 Uhr, und Freitag, 06.45 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

