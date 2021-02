Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Auf Bus aufgefahren

Bocholt (ots)

Auf einen Bus geprallt ist ein Autofahrer am Freitag in Bocholt. Ein 47-Jähriger hatte mit seinem Bus gegen 16.30 Uhr den Busbahnhof an der Hindenburgstraße verlassen wollen. An der Einmündung hielt der Hamminkelner verkehrsbedingt an. Ein hinter ihm fahrender Bocholter ging davon aus, dass der Bus weiterfahren würde. Der Pkw prallte auf das Heck des Omnibusses, der 65-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro.

