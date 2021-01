Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Öhningen, Landkreis Konstanz) Verkehrsunfall aufgrund schneebedeckter Fahrbahn (14.01.2021)

Öhningen (ots)

Keine verletzten Personen, aber Sachschaden von insgesamt etwa 4.000 Euro ist das Resultat eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmorgen gegen 08.30 Uhr auf der Schiener Straße in Öhningen. Ein 38-jähriger Audi-Fahrer fuhr auf der Schiener Straße und wollte nach rechts in die Straße "Am alten Graben" einbiegen. Aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn geriet er ins Schleudern und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fiat eines 45-jährigen Mannes.

