Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Landkreis Konstanz) Brennende Mülltonne (14.01.2021)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Eine in Brand gesetzte Mülltonne in der Albert-ten-Brink-Straße in Rielasingen hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen Mitternacht zu einem Einsatz der Polizei und Feuerwehr geführt. Ein bisher unbekannter Täter setzte die direkt an die angrenzende Garage abgestellte Altpapiertonne in Brand. Hierdurch wurden eine weitere Mülltonne sowie die Garagenwand beschädigt. Es entstand Sachschaden in bislang noch nicht bekannter Höhe. Der Polizeiposten Rielasingen-Worblingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Personen festgestellt haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07731 917036, zu melden.

