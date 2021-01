Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Rechts vor Links missachtet - Unfall (13.01.2021)

Donaueschingen (ots)

Zu einem Vorfahrtsunfall ist es am Mittwochmittag gegen 12 Uhr im Kreuzungsbereich Steinweg / Eichendorffstraße / Adolf-Kolping-Straße gekommen. Ein 24-jähriger Paketfahrer befuhr mit seinem LKW den Steinweg in Richtung Stadtmitte Donaueschingen. Auf der Kreuzung zur Eichendorffstraße / Adolf-Kolping-Straße missachtete er die Vorfahrt einer 66-jährigen Ford Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Der Schaden am LKW beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Am Ford, der abgeschleppt werden musste, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

